Врач рассказала, кому нельзя есть пюре и каши

При некоторых хронических заболеваниях необходимо отказаться от блюд и продуктов, которые принято считать полезными для здоровья, сообщила "Пятому каналу" врач-эндокринолог Татьяна Филиппова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пшенная или овсяная каши, картофельное пюре и хлопья для завтрака могут представлять серьезную опасность для диабетиков, особенно, если человек не подозревает, что болен. Частое потребление таких продуктов может привести к резкому ухудшению состояния. Также лучше отказаться от подобной пищи и тем, кто страдает от мочекаменной болезни.

"Употребление данных продуктов, опять-таки, в больших количествах может привести и спровоцировать развитие обострения состояния, острые боли и образование новых камней", - отметила врач.

При проблемах с почками необходимо исключить из рациона любую молочную продукцию, а при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, важно соблюдать строгую диету.