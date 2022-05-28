Названы три болезни из-за употребления майонеза

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что самыми частыми заболеваниями людей, часто употребляющими майонез, являются лишний вес, панкреатит и холецистит (воспаление желчного пузыря). Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лишний вес, панкреатит, холецистит - это основная тройка, которые негативно реагируют на майонез. На фоне любых блюд, сдобренных майонезом, за счет большого количества жиров происходит расслабление пищевого канала и учащение приступов изжоги. Это основная группа заболеваний, которые на все это реагирует", - рассказала Дианова.

По ее словам, майонез является жирным продуктом, который является явной провокацией для поджелудочной железы и желчного пузыря. Диетолог посоветовала использовать в приготовлении блюд домашний майонез.