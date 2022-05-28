Врач рассказала, какие лекарства нужно брать в отпуск

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что в аптечке, которую люди возьмут с собой в отпуск, должны находиться перевязочные бинты, антисептики, стерильные салфетки, кровоостанавливающий пластырь, йод, жаропонижающие, антигистаминные, обезболивающие и антибактериальные препараты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первое, обязательно должны быть перевязочные материалы. Те, которые нам понадобятся при травмах. Также антисептики. Например, можно взять автомобильную аптечку. Там представлены очень многие вещи, которые нужны. Стерильные салфетки, бинт. Можно кровоостанавливающий бинт, пластырь, специальные ножницы, зеленку или йод", - рассказала Алексеева.

По ее словам, также следует взять жаропонижающие, противоаллергические и антигистаминные препараты. Алексеева подчеркнула, что в аптечку стоит положить обезболивающие и антибактериальные лекарства.