Названы ранние признаки деменции

Апатия и депрессия могут быть признаками деменции. Об этом "Gazeta.ru" рассказал Игорь Мацокин, врач-невролог сети клиник "Атлас", передает Day.Az.

"Существует много разных проявлений деменции. Своевременно заметить их сложно. Один из таких признаков - апатия или/и депрессия. Это самый устойчивый симптом на всем протяжении заболевания и в самом начале заболевания", - рассказал врач.

По словам невролога, даже близкие родственники часто расценивают признаки деменции как возрастные особенности, реакцию на стресс или просто изменение настроения. Мацокин добавил, что деменцию можно существенно замедлить, если вовремя начать терапию.

"Если после 65 лет вы замечаете у близких нарушение памяти, сложность в выполнении привычных навыков, то важно как можно скорее обратиться к неврологу и пройти тестирование", - рассказал он.

Мацокин предупредил, что только неврологи и нейропсихологи с помощью комплекса методов могут определить начало деменции до начала развития явных симптомов.

"Это делают при помощи расширенного нейропсихологического тестирования. Оно позволяет "выиграть" 8-10 лет до явного проявления деменции", - подчеркнул он.

Невролог добавил, что для определения типа заболевания и выбора тактики лечения могут быть назначены анализ спинномозговой жидкости, МРТ головного мозга, исследование крови на определенные показатели, УЗИ артерий головы и шеи.