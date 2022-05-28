Названы главные факторы развития варикоза

Главными факторами развития варикоза являются курение, избыточный вес и неподвижная работа. Об этом в эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Варикозное расширение вен, как полагает специалист, практически бесполезно лечить таблетками, пиявками и различными мазями. Лучшим способом предотвратить развитие недуга он назвал "мышечный насос".

"Когда мы ходим, мышцы сокращаются и проталкивают застоявшуюся в венах кровь, которую сердцу не хватает сил протолкнуть", - объяснил Мясников. Он посоветовал страдающим от варикоза больше двигаться и гулять, а также носить компрессионный трикотаж - чулки, гольфы и бинты.