Назван продукт, помогающий защититься от артрита
Употребление в пищу бобовых и в особенности фасоли помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита.
Об этом заявила Express британский врач Дебора Ли, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами - от витаминов до клетчатки. Однако, особенно ценны их антиоксидантные свойства.
"Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", - сказала Ли.
Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.
Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния - вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.
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