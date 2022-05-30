Назван продукт, помогающий защититься от артрита

Употребление в пищу бобовых и в особенности фасоли помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития артрита.

Об этом заявила Express британский врач Дебора Ли, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Медик объяснила, что бобовые богаты различными полезными для здоровья микронутриентами - от витаминов до клетчатки. Однако, особенно ценны их антиоксидантные свойства.

"Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода, и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление", - сказала Ли.

Она подчеркнула, что именно воспаление, переходя в хроническую форму, становится основной причиной развития артрита.

Врач добавила, что бобы способствуют усвоению магния - вещества, играющего важную роль в борьбе с воспалением.