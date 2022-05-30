В мозге младенцев нашли изменения, указывающие на аутизм

Обнаружить признаки расстройства аутистического спектра на МРТ можно уже в возрасте полугода - по крайней мере у тех детей, чьи старшие братья и сестры имеют РАС, выяснили неврологи из Медицинской школы Университета Северной Каролины. Об этом они рассказали в статье в журнале American Journal of Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые наблюдали за 384 парами братьев и сестер, у старших из которых были диагностированы расстройства аутистического спектра: более ранние исследования показали, что при тяжелых симптомах у старших детей РАС с большей вероятностью встречаются и у младших. РАС проявились у 89 детей. МРТ, проведенная в 6, 12 и 24 месяца показала, что у них больше площадь некоторых зон мозга, в частности, зрительной коры, важной для распознавания объектов, но менее зрелое мозолистое тело, которое соединяет левое и правое полушария. Изменения наблюдались уже в возрасте полугода.

"Более выраженные симптомы РАС у старших братьев и сестер были связаны с большим общим объемом и площадью поверхности головного мозга, а также с большей площадью поверхности и сниженной целостностью белого вещества в компонентах зрительной системы у младших детей с РАС", - написали авторы работы.

Возможно, МРТ можно будет в дальнейшем использовать для ранней диагностики РАС у детей из групп риска, допускают они. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее можно будет взяться за коррекцию состояния, и тем выше шансы на адаптацию ребенка к обществу.