Раскрыт механизм восстановления сердца после инфаркта

Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе раскрыли, что иммунная система играет решающую роль для восстановления сердца после инфаркта миокарда, когда из-за недостатка кислорода повреждается сердечная мышца. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Investigation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ключевую роль в механизме регенерации тканей сердца играют макрофаги - специализированные клетки иммунной системы, которые уничтожают бактерии или инициируют воспалительные реакции, способствующие уничтожению патогенов. Оказалось, что макрофаги, активирующиеся в местах повреждения сердечной мышцы, начинают выделять особый белок, называемый фактором роста эндотелия сосудов С (VEGFC). VEGFC способствует формированию новых лимфатических сосудов и способствуют заживлению.

Для нормальной регенерации сердца важен процесс, называемый эфферитозом, при котором происходит клиренс (очищение) умирающих клеток поврежденной ткани. Этот процесс запускается макрофагами, и ученые показали, что эфферитоз необходим для дальнейшей выработки VEGFC.

Дефицит фактора роста С, наоборот, приводил к развитию патогенной воспалительной реакции, которая может причинить сердцу и окружающим тканям дополнительный урон. При этом сценарии, называемым сценарием "Джекила и Хайда", "плохие" макрофаги, не выделяющие VEGFC, способствуют гибели здоровых клеток.

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, как можно увеличить количество полезных макрофагов в сердце и уменьшить количество или даже устранить повреждающие макрофаги, повышая шансы на нормальное выздоровление.