Названы три продукта для здоровья сердца

Простые и доступные продукты могут сделать сосуды более эластичными, их употребление положительно сказаться на работе сердца, рассказал в эфире программы "Жить здорово!" на "Первом канале" врач-кардиолог Герман Гандельман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Петрушка содержит достаточное количество калия, который необходим для правильной работы сердца, лучше всего употреблять ее в сушеном виде, три столовые ложки такого продукта обеспечат суточную норму калия. Также стоит включить в рацион немного перца чили.

"Люди, которые употребляют перец чили, имеют более эластичные и хорошо расширяющиеся сосуды. Узкие сосуды становятся хрупкими, это грозит кровоизлияниями, в день нужно съедать пять граммов острого перца", - отметил врач.

Улучшить работу сердечно-сосудистой системы способна скумбрия. Эта жирная морская рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от развития атеросклероза.