Как бросить курить: рассказывает доктор Мясников

Курение - настоящая беда современности. Сейчас появилось много альтернатив обычным сигаретам, которые наносят не меньше вреда организму. А ведь именно курение становится причиной множества тяжелых заболеваний. Почему некоторым людям трудно избавиться от этой пагубной привычки и что в этом может помочь, в День отказа от курения в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал доктор Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Александр Леонидович напомнил, что курение - это мощный фактор риска для развития рака легких.

"Если вы хронический курильщик и на протяжении 15 лет выкуриваете пачку сигарет в день, вы должны быть готовы к тому, что рак легкого станет вашим диагнозом. Некоторые разновидности рака, например, мелкоклеточный, встречаются только у курильщиков. Все сердечные болезни у хронических курильщиков возникают на порядок чаще. Вообще, трудно назвать какую-то болезнь, где бы курение не стояло в причинах номер один. Например, доказано, что курение приводит к уменьшению полового члена", - говорит эксперт.

Опросы показывают, что 70 процентов курильщиков хотели бы бросить, 50 бросали, но только 3-4 процента смогли удержаться с первого раза от того, чтобы не закурить вновь. Доктор Мясников призывает не отчаиваться и не оставлять попытки.

"Это нормально, если вы не можете бросить с первого раза. Ведь существует парадокс. Когда человек бросает курить, ему дают пластыри или жвачку с никотином, потому что в организме существует масса никотиновых рецепторов. При этом никотин сам по себе безвреден - его капля лошадь не убивает. Но вместе с никотином в табаке есть еще 700 различных веществ, вплоть до таких, что появляются при сгорании нефти, формальдегиды, в общем масса всякой дряни", - объясняет врач.

Большинство из этих веществ являются канцерогенами. Но самое страшное - это частицы сгорания, поэтому неважно, что курит человек. Он вдыхает их, и они травмируют легкие, бронхи. Это сродни отравлению углем. Однако привычку вызывает именно никотин. Но, чтобы получить его, в организм попадают остальные 700 наименований. Поэтому его дают, чтобы мозг перестал хотеть его, и дальше будет легче бороться с зависимостью. Кстати, только 80 процентов имеют зависимость от никотина, у остальных это просто привычка.

Как побороть желание закурить? Важно понять, что является триггером для курения: стрессы, плотный завтрак, алкоголь, нахождение в машине. Это то, что побуждает взять сигарету. Не находитесь в курящей компании. Дома не должно быть пепельницы. Выкиньте из машины зажигалки, помойте салон, запретите курить в нем и других.

"Если вас тянет закурить после крепкого чая, кофе и алкоголя, то откажитесь временно от этих напитков. Главное, чем-то побороть желание взять сигарету - например, после еды начать сразу мыть посуду", - советует Мясников.

Эксперт отмечает, что выходить из этой болезни не так просто. Может начаться набор веса до пяти-шести килограмм. Может повыситься давление, развиться депрессия. Никотин метаболизируется по той же цепочке, что и некоторые медикаменты. Поэтому, бросив курить, нужно пересмотреть дозу статинов - ее надо будет увеличиваться. А инсулин, который вводится под кожу, приходится уменьшать.