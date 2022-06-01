Названы болезни, признаком которых может быть частая зевота

Человек может зевать до десяти раз в день и это не будет признаком какой-либо патологии, но, если зевота беспокоит постоянно - это тревожный сигнал, который может свидетельствовать о развитии ряда серьезных заболеваний, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-невролог Алексей Борисов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зевота - безусловный врожденный рефлекс, принято считать, что это особый защитный механизм, который сигнализирует о перегревании или недостатке кислорода. Но если частая зевота мучает днем регулярно и без видимых причин, пора проверить здоровье.

"Одной из частых причин постоянной зевоты могут быть тревожные и тревожно-депрессивные расстройства. Частую зевоту может провоцировать эпилепсия, интоксикация некоторыми веществами, опухоли мозга, хроническая сердечная недостаточность", - отметил врач.

Врач также объяснил, почему зевота может быть "заразна", это вызвано активацией нейронов в головном мозге, которые отвечают за понимание чужих поступков и подражательной реакции.