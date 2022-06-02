Врачи впервые пересадили печень, три дня «жившую» вне тела

Печень, три дня пробывшую вне тела в специальной перфузионной машине, впервые пересадила пациенту группа немецких специалистов во главе с врачами из Университетской больницы Цюриха. За это время им удалось вылечить изначально непригодный для пересадки орган. Эксперимент ученые описали в статье в журнале Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Машина максимально точно имитирует человеческое тело - функцию сердца выполняет насос, легкие заменяет оксигенатор, с помощью вливаний гормонов и питательных веществ воссоздаются функции кишечника и поджелудочной железы. Также машина воспроизводит движения диафрагмы при дыхании, немного смещая печень.