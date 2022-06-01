Педиатр назвал веский повод обратиться к врачу

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус назвал боль в суставах у детей после перенесенной инфекции веским поводом обратиться к врачу. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге на платформе "Яндекс. Дзен", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Больные суставы у вас наверняка ассоциируются с людьми преклонного возраста. Но воспаление суставов может развиться и у детей, например, после перенесенной инфекции: дыхательных путей, кишечной, мочеполовой системы", - заявил Продеус. Это заболевание называют реактивный артрит, добавил он.

По словам педиатра, артрит у детей развивается после стрептококковых инфекций, таких как ангина и скарлатина. "Реактивный артрит - негнойное воспалительное заболевание, которое носит аутоиммунный характер", - объяснил врач. Это значит, что организм атакует не бактерия или вирус, а собственная иммунная система человека, пояснил он.

Реактивный артрит, как отмечает иммунолог, является тяжелым заболеванием, которое может стать хроническим, привести к потере сустава и другим серьезным осложнениям.

"Поэтому если ваш ребенок перенес инфекцию, а через несколько недель вы заметили признаки воспаления суставов (это отек, краснота и боль в области сустава, ограничение подвижности), - нужно немедленно обратиться к врачу", - предупредил специалист.