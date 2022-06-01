Врач предупредил об особенной боли при инфаркте

Боль при инфаркте миокарда сопровождается специфическим страхом, рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Симптомы потенциально смертельного состояния он описал в беседе с News.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гапонова, такая боль может отдавать в руку, чаще левую, спину, нижнюю челюсть. Кроме того, добавил врач, говорить об инфаркте может и боль за грудиной. "Как будто что-то сдавило грудную клетку или что-то тяжелое на нее положили", - предупредил он об особенной боли.

Боль при инфаркте миокарда, рассказал врач, можно вычислить по появившемуся страху смерти. В этом случае, продолжает он, необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить себе максимальный комфорт. "В случае если пациент не испытывал таких ощущений ранее - обязательно вызвать скорую помощь. Если больной страдает стенокардией, для него такой болевой синдром может быть привычен, и тогда, скорее всего, он имеет с собой лекарства для купирования болей", - подчеркнул Гапонов.

Кардиолог также указал на то, что прогноз в случае инфаркта миокарда зависит от того, насколько большим будет первоначальный очаг, а также от того, насколько вовремя началось лечение. При своевременно оказанной помощи, добавил он, пациента ждет полное восстановление и возвращение к нормальной жизни.