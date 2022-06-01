Врач назвал неожиданные полезные свойства базилика и кинзы

Благодаря биологически активным веществам и витаминам, базилик способен снять тревожность не хуже, чем некоторые лекарственные препараты и улучшить работу мозга. Кинза влияет на углеводный обмен и существенно снижает уровень глюкозы в крови, сообщил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В свежей и сушеной зелени базилика содержится большое количество витаминов группы В, они снижают реакцию организма на стресс. Врач сослался на результаты масштабных исследований, согласно которым, регулярное употребление этого растения уменьшает тревожность почти на 40%. Не менее полезна для организма кинза.

"Кинза уменьшает скорость всасывания глюкозы из желудочно-кишечного тракта, это необходимо для людей, страдающих от диабета второго типа", - отметил Гинзбург.

Кинза способна улучшить углеводный обмен и утилизировать излишки глюкозы из организма.