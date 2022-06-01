Психиатр назвал одно из самых частых осложнений COVID-19

Одним из самых распространенных осложнений коронавирусной инфекции являются панические атаки. Об этом "Известиям" рассказал главный врач психиатрической клиники "Госпитальная" Марчел Додица. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество пациентов с паническими атаками увеличилось примерно в полтора-два раза.

Панические атаки - это приступы внезапной тревоги, которые сопровождаются страхом, ощущением нехватки воздуха, тремором, пояснил врач.

Додица уточнил, что ранее неврологическими нарушениями страдали люди из-за сильного стресса, но сейчас более 37% пациентов сталкиваются с этим после коронавируса.

Он также сообщил, что основными методами лечения являются когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ, дыхательные и релаксирующие практики.

Кроме того, специалист заявил, что при панической атаке человеку нужно переключить внимание на окружающие предметы, сконцентрироваться на звуках и физических ощущениях, а также постараться расслабиться.