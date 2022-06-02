Врач назвал способы избежать боли в шее при работе за компьютером

Из-за долгого нахождения в одной позе и неправильной осанки возникает боль в шее, чтобы избежать неприятных ощущений, нужно стараться сохранять правильную позу, сообщил "Вечерней Москве" врач-остеопат Сергей Евдокимов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если человек долгое время проводит за компьютером, то важно смотреть прямо перед собой, это улучшит кровообращение и поможет избежать застоя в области шеи. Снизит нагрузку на спину правильное расположение рабочего места, локти должны находиться на уровне столешницы.

"Есть три важные точки в нашем теле - это макушка, крестец и пятки. Относительно этих точек организм определяет правильное положение тела. Надо ориентироваться на макушку. То есть представить, что вас подняли за макушку и тянут вверх, чтобы выровнять и расправить плечи", - отметил специалист.

Не менее важную роль играет рабочее кресло. Спинка должна хорошо поддерживать позвоночник. Также врач порекомендовал делать перерывы в работе, чтобы размяться.