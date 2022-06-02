Медики перечислили болезни, связанные с высоким ростом

Высокие люди сильнее подвержены множеству заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cтатья об этом опубликована в PLoS Genetics.

Сам факт связи между ростом человека и подверженности заболеваниям был известен и ранее, но ученым было неясно, виноват ли сам рост, или рост и болезни зависят от одних и тех же факторов, вроде гормонов и питания.

В новом исследовании Шридхаран Рагхаван из Регионального медицинского центра штата Вирджиния в Роки-Маунтин и его коллеги решили устранить эту неопределенность, рассмотрев отдельно связи между различными заболеваниями и фактическим ростом человека, и установив связь с его прогнозируемым ростом на основе генетической информации. Ученые использовали данные о здоровье 250 тыс. взрослых людей.

Результаты подтвердили предыдущие выводы о том, что высокий рост связан с более высоким риском фибрилляции предсердий и варикозного расширения вен. Кроме того, удалось установить связь между большим ростом и более высоким риском периферической невропатии, вызванной повреждением нервов на конечностях, а также кожными и костными инфекциями из-за язв на ногах и стопах.

Исследователи пришли к выводу, что высокий рост может быть ранее непризнанным самостоятельным фактором риска для нескольких распространенных заболеваний у взрослых. Однако чтобы удостовериться в этом, необходимо провести дополнительные исследования с большей выборкой.