Врач предупредил об опасности холодного душа

Ледяная вода может спровоцировать спазм сосудов и грозит интоксикацией, при этом могут пострадать сердце, мозг, поджелудочная железа и печень, сообщил врач-кардиолог Владимир Хорошев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Водные процедуры в холодной воде противопоказаны не только гипертоникам, прием ледяного душа вызывает спазм капилляров организма, может способствовать резкому повышению давления и вызвать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

"Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу", - отметил врач.

Принимать холодный душ можно не более трех минут, людям с хроническими заболеваниями лучше совсем отказаться от этой процедуры.