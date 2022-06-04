Почему у переболевших ветрянкой нет иммунитета к оспе обезьян?

Роспотребнадзор заявил, что оспа обезьян и ветряная оспа это разные заболевания, и у переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян", - рассказали в надзорном ведомстве и подчеркнули, что если человек когда-то перенес ветряную оспу, это не влияет на тяжесть течения оспы обезьян.

Там пояснили, что эти заболевания принципиально отличаются и не формируют перекрестного иммунитета, так как оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка - к герпесвирусам.

В Роспотребнадзоре также добавили, что предпринимают все необходимые меры для того, чтобы избежать завоза в Россию и распространения на территории страны оспы обезьян.