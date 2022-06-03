Хирурги пришили пациенту ухо, напечатанное на 3D-принтере

Медики из американской биотехнологической компании 3DBio Therapeutics успешно пришили пациенту новое ухо, образованное из его собственных клеток и напечатанное на 3D-принтере. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микротия, врожденное недоразвитие уха, встречается в среднем у одного ребенка из 2-10 тыс. Сама по себе она не несет серьезной опасности, но может влиять на самооценку.

Специалисты отсканировали здоровое ухо пациента и взяли образцы хряща. Затем вырастили нужное количество хрящевых клеток, смешали с биочернилами на основе коллагена и напечатали на 3D-принтере новое ухо. Будущий имплантат был окружен специальной биоразлагаемой оболочкой, которая поддерживала его на начальном этапе, а затем рассосалась. Затем ухо успешно пришили пациенту с микротией.

Предполагается, что со временем имплантированное ухо примет более естественный вид, а по мере прорастания в него нервов приобретет чувствительность.

Всего в испытании примут участие 11 пациентов. В перспективе специалисты планируют печатать новые уши для людей с более тяжелой формой микротии.

3D-печатные имплантаты можно использовать и при других заболеваниях, связанных с поражением хрящей, включая дефекты или травмы носа, реконструкцию груди, повреждение мен