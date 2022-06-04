Аллергия на арахис способна защитить от заражения COVID-19

Специалисты Национального института аллергий и инфекционных заболеваний в США (NIAID) выявили, что пищевая аллергия на арахис, морепродукты и другую еду, которая может быть опасной для жизни, оказалась способна сформировать защиту от заражения коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, опубликованном на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно результатам исследования, наличие подобной аллергии способно сократить риск заболевания COVID-19 на 50 процентов. Однако такие симптомы аллергической реакции как астма, экзема или ринит не помогают сократить шансы на заражение. Кроме того, ученые выявили, что дети до 12 лет в той же степени могут быть подвержены SARS-CoV-2, что и взрослые. Выяснить причину такого механизма пока не удалось, но ее планируют изучить в будущих экспериментах.