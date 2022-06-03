Создана основа для интраназальной вакцины от коронавирусов
Кубинские и китайские биологи выделили фрагмент из белковой оболочки SARS-CoV-2. Его можно использовать в комбинации с короткими молекулами РНК как основу для вакцины от коронавирусов, которую можно вводить через нос. Выводы ученых были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В последние годы биологи активно работают над созданием прививок от респираторных вирусных инфекций, которые можно было бы вводить в организм через рот или нос, а не в виде инъекций. Подобный подход, как предполагают ученые, одновременно расширит практическое применение вакцин и при этом потенциально усилит иммунный ответ за счет того, что прививка будет действовать на носоглотку, куда возбудитель проникает в первую очередь.
Исследователи создали основу для универсальной вакцины от SARS-CoV-2, ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии, которую можно будет закапывать пациентам в нос. При разработке вакцины они заметили, что многие участки N-белка коронавируса, составляющего основу его оболочки, почти не меняются по мере эволюции этого патогена. Схожие сегменты присутствуют и в белках оболочки многих вариантов коронавируса из подрода Sarbecovirus.
Это натолкнуло ученых на мысль, что такие сегменты оболочки одного вируса можно использовать для создания вакцины, которая будет действовать не только на возбудителя COVID-19, но и на вирусы, вызывающие лихорадку MERS и атипичную пневмонию SARS.
Последующие расчеты помогли им выделить участок длиной в полтора десятка аминокислот, который был общим для многих вариаций SARS-CoV-2 и его ближайших родственников из числа других коронавирусов. Используя этот сегмент, ученые создали прототип интраназальной вакцины: смешали фрагменты N-белка с короткими РНК-молекулами ODN-39M, которые стимулируют активность врожденной иммунной системы.
Как показали эксперименты на мышах, прототип вакцины вызывал реакцию у иммунных клеток грызунов и способствовал выработке клеточного иммунитета от коронавирусов, а также антител, способных соединяться с оболочкой SARS-CoV-2 и других вирусов.
"Наши опыты показали, что комбинация фрагментов N-белка коронавируса и коротких РНК-молекул ODN-39M можно использовать в качестве интраназальной вакцины, стимулирующей развитие клеточного иммунитета к большому числу коронавирусов. Ее можно применять в качестве бустерной вакцины для укрепления иммунитета уже привитых людей", - пишут исследователи.
Последующие опыты, как надеются Эрмида и ее коллеги, помогут ученым превратить этот прототип в полноценную интраназальную вакцину, пригодную для повторной массовой вакцинации населения от COVID-19.
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