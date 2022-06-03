Создана основа для интраназальной вакцины от коронавирусов

Кубинские и китайские биологи выделили фрагмент из белковой оболочки SARS-CoV-2. Его можно использовать в комбинации с короткими молекулами РНК как основу для вакцины от коронавирусов, которую можно вводить через нос. Выводы ученых были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В последние годы биологи активно работают над созданием прививок от респираторных вирусных инфекций, которые можно было бы вводить в организм через рот или нос, а не в виде инъекций. Подобный подход, как предполагают ученые, одновременно расширит практическое применение вакцин и при этом потенциально усилит иммунный ответ за счет того, что прививка будет действовать на носоглотку, куда возбудитель проникает в первую очередь.