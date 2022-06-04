Врач рассказал, в какой рыбе больше всего паразитов

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Бронштейн сообщил АиФ о том, в какой рыбе больше всего паразитов, передает Day.Az.

По мнению доктора наук, подхватить паразитов можно при употреблении в пищу слабосоленой рыбы. Чаще всего паразиты живут в рыбе карповых пород: плотве, язях, лещах, карасях.

"Чем дальше в сторону севера, Урала, тем пораженность рыбы значительно больше, больше и заболевших", - отметил врач.

Безопасным способом приготовления можно считать жарку рыбы на углях, при высокой температуре паразиты погибают и не угрожают здоровью человека.