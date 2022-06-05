У кого тяжелее протекает оспа обезьян?

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе легочными и сердечными, могут переносить оспу обезьян тяжелее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, на тяжесть заболевание влияет возраст. Оспа обезьян опасна для младенцев и пожилых людей. Также заболевание протекает тяжелее при наличии хронических болезней, например сердечных или легочных.

"Опасным обстоятельством является наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулез, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, наличие онкологических заболеваний, при лечении которых часто снижается иммунитет", - рассказал Альтштейн.

По его словам, на тяжесть протекания у человека оспы обезьян влияет также "количество и качество вируса", который он получает от источника инфекции.