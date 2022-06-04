Ортопед дал советы людям с сидячей работой

Нарушения осанки при сидячем образе жизни могут привести к ряду неприятных последствий. Об этом Lenta.ru рассказал врач-ортопед, кандидат медицинских наук Сергей Дедов. Он также перечислил правила длительного нахождения за компьютером, передает Day.Az.

По словам врача, нарушение осанки, в основном, приводит к болевому синдрому, а также межпозвонковым грыжам, остеохондрозу шейного или грудного отдела позвоночника, протрузии межпозвонковых дисков либо корешковому синдрому, при котором отекают корешки спинного мозга.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно ровно сидеть за столом, отметил он. "Главный принцип школьной скамьи, чтобы сидели ровненько. Стул должен быть близко придвинут к столу, тогда нет возможности согнуть спину, раньше же и парты были такие при царе Горохе, со стулом объединенные - не отодвинешь", - поделился ортопед. Он также напомнил, что не стоит смотреть в ноутбук или планшет лежа.

Кроме того, важно совмещать периоды отдыха и работы, обратил внимание Дедов. "Если вы долго сидите за компьютером, нужны периоды отдыха как физического, так и для того, чтобы снять напряжение на те же мышцы глаз", - сказал он. Врач также посоветовал выполнять в течение дня гимнастику рук и шейного отдела позвоночника.