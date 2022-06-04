Врач назвала признаки гормонального дисбаланса

Проблемы с гормонами могут проявляться тахикардией, повышением артериального давления, отеками и выпадением волос, рассказала Известия врач-эндокринолог Елена Жучкова, передает Day.Az.

Пройти обследование и сдать кровь на гормоны щитовидной железы необходимо, если человек чувствует постоянную усталость, страдает от избыточной потливости и перепадов настроения. О сбоях в работе щитовидки также свидетельствуют выпадение волос и одышка.

"Обратиться к врачу-эндокринологу стоит при чрезмерном мочеотделении, мужском и женском бесплодии, ломкости костей, остеопорозе, а также при наличии эндокринных заболеваний у кровных родственников", - отметила врач.

Лучше всего сдавать анализы на гормоны до 11 утра, перед этим не следует употреблять жирную и жареную пищу. Особенно внимательными к своему здоровью стоит быть женщинам в период менопаузы и подросткам.