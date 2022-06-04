Российские ученые создали платформу для выявления новых мутаций COVID-19

Ученые при содействии российских студентов создали новую платформу, позволяющую выявлять новые мутации COVID-19 на основе симптомов пациента. Об этом рассказали в пресс-службе Университета 2035, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кандидат технических наук Екатерина Новикова рассказала, что эта система поможет эффективнее бороться с вирусом.

"Наша платформа позволяет обобщить данные о течение болезни каждого пациента, чтобы в дальнейшем систематизировать их и использовать для изучения различных форм и мутаций коронавирусной инфекции", - рассказала эксперт.

На платформе представлен опрос, в том числе с вопросами по симптомам коронавирусной инфекции. Результаты опроса перемещаются в базу данных, а после систематизируются для последующего изучения и анализа. В настоящее время команда модернизируют платформу, в частности, расширяет ее функционал и добавляет сведения о новых штаммах COVID-19.