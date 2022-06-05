Врач назвала болезни, которыми можно заразиться в открытых водоемах

Серьезную опасность для здоровья может представлять купание в непроточных водоемах, там легко подхватить грибковые заболевания, рассказала "Вечерней Москве" врач-дерматолог Валерия Склярова, передает Day.Az.

По мнению специалиста, небезопасно купаться в плохо очищенных озерах и прудах, можно заразиться грибковой инфекцией или бактериями, вызывающими гнойное поражение кожного покрова.

"Часто встречается цветной лишай у тех, кто погружался в озера. Ситуации бывают разные: кто-то впервые заражается, а у кого ранее наблюдались такие воспаления, - наступает обострение болезни и рецидив", - отметила дерматолог.

С особенной осторожностью нужно подходить к купанию детей в открытых водоемах. Малыш может проглотить воду, это приведет к развитию острой кишечной инфекции или дизентерии.