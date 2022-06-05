Эксперт рассказал, в каком случае возможна эпидемия оспы обезьян

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал ТАСС, что эпидемия оспы обезьян возможна только случае, если в результате мутации вирус "научится" передаваться воздушно-капельным путем, передает Day.Az.

"Эпидемия может случиться, если обезьянья оспа вдруг приобретет возможность передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку. Вот если такое произойдет в результате мутации, то такой обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки", - сказал он.

Врач пояснил, что в настоящее время инфекция передается контактно-бытовым путем.

По словам Жемчугова, вакцинация людей по эпидемическим показаниям предотвратит эпидемию. Он отметил, что против оспы обезьян эффективна прививка от натуральной оспы.

"Сейчас даже можно начать вакцинировать сотрудников лабораторий Роспотребнадзора и врачей, которые будут контактировать первыми с возможными больными", - добавил он.