Найдено эффективное против трудноизлечимых видов рака соединение

Команда международных ученых, в том числе из Техасского университета, нашла эффективное соединение, которое может применяться против трудноизлечимых видов рака. Результаты исследования описаны в Nature Cancer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе экспериментов на животных и в чашке Петри специалисты обнаружили и протестировали соединение ERX-11, которое подавляет эстрогеновый рецептор, вызывающий большинство видов рака молочной железы. Кроме того, ERX-11 оказался способен уничтожить редкий трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ). Такие опухоли обычно хуже поддаются лечению и имеют худшие прогнозы по выздоровлению. Затем исследователи провели анализ воздействия найденного соединения и на другие виды рака, а также на ксенотрансплантатах, где тоже показал высокую эффективность и минимальное токсическое воздействие на здоровые клетки мышей.

Ученые надеются, что их открытие приведет к появлению новых препаратов для лечения опухолей, которые имеют мало аналогов для терапии.