Кому из-за ревматизма нужно принимать антибиотики больше десяти лет

Ревматизм - это болезнь молодых, а не пожилых людей. И страдает от него, прежде всего, сердце, а не суставы. Более точное название ревматизма - острая ревматическая лихорадка, а не ревматоидный артрит. Их часто путают обыватели. Врач Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предостерег от неправильного лечения тяжелого заболевания, которое может стать причиной инвалидности и смерти, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Забудьте про суставы и ревматизм. Ревматизм - это не болезнь суставов", - обратился доктор Мясников к телезрителям. Действительно, многие люди почтенного возраста боль в суставах называют ревматизмом, тогда как на самом деле диагноз совсем другой.

Ревматоидный артрит и ревматизм - это две разные болезни. Второе - это системное воспалительное заболевание соединительной ткани, которое преимущественно встречается в детском возрасте. Правда, из-за неправильного лечения оно дает о себе знать всю последующую жизнь.