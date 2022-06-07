Врач назвала лучший напиток для утоления жажды

Диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru заявила, что для утоления жажды надо пить столовую воду, передает Day.Az.

Специалист обратила внимание, что часто эту проблему пытаются решить с помощью сладкой газировки, но она только провоцирует жажду.

"Лучше всего утолять жажду обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов. От сахара человек захочет пить больше. В то же время он и не напьется. Сладкие газированные напитки не лучший выбор для жары", - подчеркнула Соломатина.

Врач отметила, что газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и всасывание сахара происходит значительно быстрее.