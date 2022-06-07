Названы три продукта для восстановления работы печени

При заболеваниях печени необходимо включить в рацион несколько продуктов, которые помогут восстановить правильную работу органа, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый продукт, на который стоит обратить внимание, - овсяная каша, она будет особенно полезна при неалкогольной жировой болезни печени. В овсяных хлопьях содержится аминокислота метионин, которая уменьшает отложение жира. Также стоит ежедневно есть творог.

"У творога должна быть определенная жирность. Самая идеальная для печени и желчевыводящей системы - это 5%. Больше будет вредно, ниже - не нужно. Потому что в некоторые нежирные продукты добавляют модифицированный крахмал. И это как раз плохо влияет на жирность печени и усугубляет стеатоз", - отметила специалист.

Диетолог также порекомендовала регулярно употреблять печеные яблоки, это блюдо регулирует работу желчевыводящих путей и улучшает отток желчи.