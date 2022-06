Названы основные признака рассеянного склероза

Известные врачи и эксперты в статье для издания Eat This Not That! (ETNT) перечислили четыре основных признака рассеянного склероза, которые встречаются чаще остальных. По их словам, проблемы со зрением и потеря равновесия, в числе прочего, могут быть признаками опасного хронического аутоиммунного заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению доктора Томаса Шумейкера, невролога и эксперта по рассеянному склерозу, воспаление зрительного нерва, известного как неврит зрительного нерва, является одним из наиболее распространенных признаков заболевания. Это проявляется в болевых ощущениях при движении глаз или нечетком размытом зрении. Также может наблюдаться потеря четкости изображения и искажение цветов, особенно красного и зеленого. Это состояние поддается лечению или коррекции с помощью лекарств.

По данным Национального общества рассеянного склероза, онемение или покалывание в лице, теле, руках или ногах является еще одним основным признаком опасного заболевания.

Нарушение равновесия - третий признак рассеянного склероза. "Трудности при ходьбе, также называемые нарушениями походки, являются одним из наиболее распространенных симптомов, о которых сообщают люди с рассеянным склерозом", - объясняют специалисты Фонда рассеянного склероза. - "Проблемы с равновесием делают походку неустойчивой, появляются раскачивания из стороны в сторону. Некоторые называют это "пьяной" прогулкой". Это состояние, называемое атаксией, вызвано нарушением той части нервной системы, которая ответственна за произвольные движения мышц.

По данным Национального общества рассеянного склероза, около 80 процентов людей с рассеянным склерозом испытывают ежедневную усталость, которая может проявляться даже после спокойного ночного сна. Это влияет на работоспособность, мешая человеку выполнять повседневные действия.

Скованность во всем теле, также известная как спастичность, является четвертым признаком рассеянного склероза. Мышцы во всем теле, особенно в ногах, паху, ягодицах и спине становятся очень напряженными. Это происходит потому, что при рассеянном склерозе поражаются нервы головного и спинного мозга, которые контролируют движения и мышечные рефлексы. В результате может появиться легкая скованность или неконтролируемые спазмы. Справиться с этим помогут определенные методы - от физиотерапии до медикаментозного лечения.