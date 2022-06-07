Врач предупредил об опасном последствии ангины

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасном последствии стрептококковой ангины. О том, какой вред может нанести организму эта бактериальная инфекция, он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников заявил, что у людей, которые перенесли стрептококковую ангину, может развиться острая ревматическая лихорадка, или ревматизм. По словам врача, это заболевание поражает сердце, почки и суставы и может приводить к летальному исходу. "Ежегодно [регистрируется] около полумиллиона новых случаев [ревматизма], ежегодно 270 тысяч человек умирают от этой болезни", - сообщил он.

Доктор добавил, что защитить от ревматизма могут антибиотики. Как уточнил Мясников, обычно такие препараты пациенты со стрептококковой ангиной принимают в течение десяти дней.