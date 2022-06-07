Врач рассказала о причинах боли в челюсти по утрам

Врач-стоматолог клиники The Dent Юлия Савицкая рассказала о причинах боли в челюсти по утрам. О том, что неприятные ощущения может вызывать бруксизм, эксперт заявила в беседе с Lenta.ru, передает Day.Az.

Савицкая отметила, что ощущать боль в челюсти после пробуждения человек может из-за сильного сжатия челюстей и ночного скрежета зубами во время сна.

"Пациенты с этим заболеванием чувствуют боли в лице, височно-нижнечелюстных суставах (ВНЧС), шее, плечах, спине и ушах. Стираются зубы, появляется чувствительность на сладкое и кислое. Нередко возникает расстройство сна, поэтому утром человек чувствует себя разбитым", - раскрыла подробности стоматолог.

По ее словам, причинами бруксизма могут быть неправильный прикус, стрессы, патологии в шейном и грудном отделе позвоночника.

"Чтобы защитить зубы и височно-нижнечелюстной сустав от перегрузки, стоматолог изготавливает специальные капы, в которых пациент спит. Чтобы снизить активность жевательных мышц, назначают массаж, седативные препараты и ботулинический токсин, который вводят в воспаленные места", - рассказала Савицкая о методах лечения заболевания.

Еще одной значительной проблемой с челюстями являются щелчки и хруст суставов при открывании рта, указывающие на проблемы в височно-нижнечелюстном суставе. Зачастую щелчки сопровождают утреннюю боль в челюстях. Савицкая объяснила, что негативные изменения в суставе возникают при неправильном прикусе, отсутствии зубов, бруксизме и ротовом дыхании, когда вдох и выдох человек делает только через приоткрытый рот. Иногда к дисфункции приводят неправильное лечение и протезирование зубов - завышенные пломбы и коронки.

"У нас два таких сустава, расположенные справа и слева. Они работают вместе и помогают нижней челюсти двигаться относительно верхней. Этим суставам приходится трудиться очень интенсивно, поэтому неудивительно, что иногда они выходят из строя", - прокомментировала собеседница "Ленты.ру".

Зачастую хруст и щелчки сопровождаются головными болями, болью при зевании и жевании, добавила стоматолог. Если не устранить причину, то боль усилится, а суставы деформируются. В результате нижняя челюсть будет менее подвижна, из-за этого значительно снизится качество жизни.

"На приеме врач проведет диагностику, сделает рентген с закрытым и открытым ртом, и определит причину дисфункции и нужный метод лечения. Кому-то сделают избирательное пришлифовывание зубов и протезирование. Некоторым потребуется исправить прикус, чтобы жевательная нагрузка распределялась правильно. Но в любом случае болезненные ощущение будут устранены и нормальное соотношение зубов восстановлено", - рассказала эксперт.