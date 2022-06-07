Дерматологи нашли причину витилиго

Развитие витилиго обусловлено нарушением метаболизма клеток кожи, выяснили дерматологи из Калифорнийского университета в Ирвайне. Об этом они рассказали в статье в журнале JCI Insight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Витилиго - это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются меланоциты - клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин, обуславливающий ее цвет. Разрушение меланоцитов происходит под воздействием CD8+ Т-клеток, но конкретные процессы, приводящие к развитию устойчивого нарушения пигментации, изучены не были.

"Объединив неинвазивную многофотонную микроскопию и cеквенирование РНК одиночных клеток, мы идентифицировали различные субпопуляции кератиноцитов (основных клеток верхнего слоя кожи человека) в поврежденной коже пациентов со стабильным витилиго, а также изменения в клеточном составе кожи, которые вызывают устойчивость заболевания", - сообщили исследователи.

Как оказалось, по сравнению с незатронутыми витилиго, в этих кератиноцитах более выражено окислительное фосфорилирование - метаболический путь, при котором энергия, образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в митохондриях клеток в виде аденозинтрифосфорной кислоты. Такие кератиноциты вырабатывали цитокины CXCL9 и CXCL10, которые, очевидно, вызывали устойчивое витилиго.

У пациентов с витилиго, которым удалось избавиться от нарушений пигментации после пересадки кожи (такой способ не гарантирует, что витилиго не затронет пересаженный участок, но у части пациентов болезнь не возвращается), выявленные процессы остановились, и метаболические процессы в клетках пришли в норму.

Исследователи надеются, что эти сведения позволят найти новые способы лечения витилиго - например, через влияние на состояние кератиноцитов.