Найдены аутоантитела, которые могут быть причиной шизофрении

Причиной шизофрении в ряде случаев может быть аутоиммунная реакция, выяснили психиатры из Токийского медико-стоматологического университета. Подробности они изложили в статье в журнале Cell Reports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более ранние исследования показали, что молекула адгезии нервных клеток (NCAM1), которая помогает клеткам мозга общаться друг с другом через синапсы, может играть роль в развитии шизофрении. Ученые обследовали 200 здоровых добровольцев и 200 добровольцев с шизофренией на предмет аутоантител к NCAM1, но обнаружить их удалось лишь у 12 больных - очевидно, эти антитела влияют на развитие шизофрении лишь в небольшой доле случаев.

Чтобы проверить, способны ли антитела стать причиной болезни, ученые ввели полученные у пациентов антитела в мозг мышей.

"Результаты нас впечатлили. Несмотря на то, что у мышей эти аутоантитела были в мозгу только в течение короткого времени, это привело к изменениям в поведении и работе синапсов, аналогичным тем, что наблюдаются у людей с шизофренией", - рассказали исследователи.

В частности, мыши с аутоантителами пациентов имели когнитивные нарушения и изменения в регуляции рефлекса испуга. У них также было меньше синапсов и дендритных шипов, необходимых для связей между клетками мозга.

Исследователи рассчитывают, что их открытие позволит найти новые способы лечения по крайней мере некоторых случаев шизофрении.