Мясников ответил, может ли молоко влиять на развитие рака

Сколько молока можно пить в день, чтобы не бояться возникновения рака простаты? Доктор Мясников в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" назвал цифру и ответил всем, кто беспокоится о том, что молоко испортит здоровье, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В последнее время в соцсетях все чаще возникают разговоры о том, может ли молоко спровоцировать развитие онкозаболевания. Врач Александр Мясников назвал данные об этом "недоказанными статистическими наблюдениями".

"Подводится под это научная база, пытаются подвести. Но мы говорим: принимайте в умеренных количествах, не больше, чем пол-литра молока в день - это безопасно", - заявил врач и ведущий программы о здоровье.

Пить больше озвученной норма он не советует, поскольку вопрос требует дополнительного научного изучения.