Создан сенсор для ранней диагностики рака

Гибридный сенсор для ранней диагностики рака разработала команда российских ученых из ВШЭ, "Сколтеха", МПГУ и МИСИС. Подробнее об устройстве они рассказали в статье в журнале Optics Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лаборатории на чипе", миниатюрные приборы, способные провести сложный биохимический анализ - один из перспективных способов ранней диагностики рака. Исследователи разработали новый гибридный сенсор, распознающий газы и жидкости при минимальной их концентрации в растворах и способный работать с пробами небольшого объема. Устройство состоит из нанофотонной и микрофлюидной частей. Нанофотонная - расположенные на чипе высокочувствительные оптические датчики, а микрофлюидная - каналы над ними. Прокачиваемые через каналы жидкости или газы влияют на распространение оптического излучения в чувствительных нанофотонных элементах, изменяя выходные спектральные характеристики. На основании этих изменений ученые делают выводы о составе пробы.

В качестве онкомаркера сенсор будет определять экзосомы - внеклеточные пузырьки, количество которых заметно возрастает на ранних стадиях развития рака. Пока что ученые протестировали устройство на различных концентрациях изопропилового спирта. Сенсор справился с его обнаружением в концентрации 12 молекул на 1 млн молекул воды.

"Сейчас устройство и необходимое экспериментальное оборудование для его работы довольно громоздкие. Установка содержит перистальтический насос, перестраиваемый лазер, детектор, чип и персональный компьютер для обработки полученных данных. В будущем мы бы хотели сделать компактное сенсорное устройство для экспресс-тестирования, которое позволит сократить временные и материальные издержки для диагностики, сопровождения и оценки эффективности лечения онкологических заболеваний", - добавил один из авторов работы, аспирант "Сколтеха" Алексей Кузин.