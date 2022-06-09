Вирусолог объяснил опасность вакцины от оспы

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что в России еще остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, но препарат имеет тяжелый побочный эффект, способный привести к инвалидности или летальному исходу. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например "Спутник V", тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые, даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность", - рассказал Альтшейн.

По его словам, в РФ существует запас старой вакцины против натуральной оспы, которую можно было бы применить против оспы обезьян, но делать этого не стоит, ведь прививка имеет множество побочных эффектов.