Врач назвал самые токсичные овощи и фрукты

Свежие овощи и фрукты могут накапливать нитраты, токсичные для организма, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению профессора, лучше отказаться от покупки нарезанной зелени и редиса круглой формы. В этих продуктах нитратов больше всего. Перед употреблением такую зелень стоит обдать кипятком.

"Первые симптомы отравления продуктами с высоким содержанием нитратов - рвота и понос, слабый пульс, снижение давления, учащение дыхания. Особый признак отравления именно нитратами - увеличенная и плотная печень с болезненными ощущениями", - предупредил врач.

На втором месте в списке самых токсичных продуктов - арбузы и дыни, выращенные не в сезон. Для улучшения их роста часто добавляют вредные для организма соли азотной кислоты. Меньше всего нитратов в белокочанной капусте, кабачках и хрене.