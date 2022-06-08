В России врачи провели уникальную операцию на сердце новорожденной

Новорожденную девочку весом менее килограмма спасли врачи Областного клинического перинатального центра им. Бакуниной в Твери, сообщает портал "Тверские ведомости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девочка появилась на раньше срока, ее вес при рождении составлял 860 граммов. Врачи диагностировали у малышки врожденную двустороннюю пневмонию и открытый артериальный проток. Чтобы спасти жизнь новорожденной, потребовалось сложное хирургическое вмешательство.

Из Санкт-Петербурга в областной центр приехал заведующий операционным отделением перинатального центра Педиатрического университета Минздрава России Евгений Кулемин. Хирургическое вмешательство длилось около часа.

"Ребенок будет восстанавливаться и в дальнейшей жизни ничто не помешает его полноценному развитию. Если бы мы не вмешались, эта особенность привела бы к развитию осложнений - ишемической болезни, повреждению сосудов мозга и дыхательной системы", - отметили медики.

Девочка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.