Названы две причины вспышки оспы обезьян в мире

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, представление, которое сейчас существует об оспе обезьян, относится к временам 50-летней давности, когда человечество столкнулось с инфекцией.

Он отметил, что тогда вирус легко пресекался эпидемиологическими методами и не очень быстро распространялся. Но за 50 лет ситуация изменилась.

Чепурнов подчеркнул, что скорость распространения также может иметь два объяснения.

"Оспа расползается, и это может означать две вещи: первое, что с этим возбудителем поработали, была произведена какая-то селекция. Что-то с этим вирусом сделано, поэтому он приобрел более заразные свойства и это позволяет ему распространяться", - рассказал вирусолог.

Второе объяснение - существует еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мы вообще плохо знаем, утверждает Чепурнов.