Врач назвал причины повышения чувствительности зубов

Портит зубы не только сахар и отсутствие гигиены, даже полезные для здоровья привычки могут навредить состоянию зубов и сделать эмаль более тонкой, сообщил The Sun врач-ортодонт Халед Касем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие приверженцы здорового образа жизни начинают день со стакана воды с лимоном, эта привычка может негативно сказаться на состоянии зубов. Агрессивные кислоты постепенно разрушают зубную эмаль, делая зубы более чувствительными. Не менее вредны и абразивные зубные пасты с древесным углем.

"Зубная паста с древесным углем дает лишь временный эффект отбеливания, при этом ее частицы могут повреждать зубную эмаль, приводить к появлению трещин на зубах и повышению чувствительности", - отметил врач.

Не менее негативно на состояние зубов влияет и диета на фруктовых соках, в них содержится большое количество сахара, который провоцирует появление и развитие кариеса. К проблемам с зубами может привести дробное питание.