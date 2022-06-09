Врач развеял миф о помощи при ожогах

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" опроверг популярный миф о пользе льда при ожогах. По словам доктора, обожженный участок тела нельзя охлаждать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Лед при ожоге не помогает - это частая ошибка, что люди, когда обожглись, суют руку в ледяную воду или прикладывают лед", - заявил специалист.

По словам врача, прикладывать лед к обожженному месту не рекомендуется. "Потому что при первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится", - пояснил ведущий.