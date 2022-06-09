Повреждение коленных суставов связали с ожирением

Австралийские ученые выявили связь между повышенным весом и перенесенным ранее повреждением коленного сустава. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи отсортировали пациентов по их индексу массы тела (ИМТ) и возрасту и изучили, как происходит распределение возраста и веса среди пациентов по cравнению со всем населением. Они обнаружили, что вероятность замены коленного сустава увеличивается с увеличением ИМТ.

В период проведения исследования - с 2017 по 2018 год - 35,6% взрослых австралийцев имели избыточный вес, а 31,3% страдали ожирением. Из 56 217 пациентов, которые, в свою очередь, перенесли операцию по замене коленного сустава по поводу остеоартрита за тот же период, 31,9% имели избыточный вес, а 57,7% страдали ожирением.

Таким образом, людей с поврежденными коленными суставами, страдающими от ожирения, гораздо больше, чем в целом страдающих от ожирения жителей страны.

"Необходимы срочные действия на национальном уровне, чтобы изменить наш подход к снижению уровня ожирения в стране, иначе Австралия может столкнуться с растущим бременем, связанным с повторной заменой коленного сустава в будущем", - отметил доктор Крис Уолл из Университета Квинсленда.