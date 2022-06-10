Врач назвала неочевидные признаки диабета

Диабет второго типа может развиваться совершенно незаметно для человека в течение нескольких лет. При это, на определенные симптомы заболевания многие не обращают внимания, рассказала в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Ирина Артамонова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Состояние преддиабета может длиться годами, если человека беспокоят постоянная жажда или сухость кожи, то стоит обратиться к врачу. Еще один неприятный признак, который может свидетельствовать о повышенном уровне сахара в крови - трещины на пятках.

"Сухая кожа, зуд кожи, все это обусловлено тем, что страдают нервные волокна и артериальное русло. Это грозит развитием диабетической стопы, при диабете любая травма может приводить к серьезной инфекции. Одним из проявлений синдрома диабетической стопы может быть язва, в крайних случаях у пациентов развивается гангрена, это грозит ампутацией", - сообщила специалист.

Специфическим синдром диабета также принято считать сладковатый фруктовый запах изо рта. Врач порекомендовала проходить полное обследование хотя бы раз в год после 45 лет, это поможет вовремя выявить болезнь и будет способствовать ее эффективному лечению.