Назван простой способ выявить деменцию

Врач-невролог и практикующий мануальный терапевт Олег Колесников рассказал о ранних признаках деменции - синдрома, при котором происходит деградация мышления и поведения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Колесников говорит, что в начальной стадии деменции человек начинает регулярно забывать подозрительно простые вещи, также тревожным сигналом может стать внезапное изменение поведение человека. "Например, веселый, открытый, жизнерадостный человек внезапно становится мрачным и закрытым - это подозрительный симптом", - сказал специалист.

Кроме того, невролог назвал простой способ выявить развитие деменции у близкого человека. При подозрении на слабоумие можно предложить человеку нарисовать циферблат часов, где стрелки должны указывать определенное время, подсказывает Колесников. Деменция может проявиться в неверно расположенных стрелках, их некорректном размере относительно друг друга, перепутанном порядке цифр, искаженном изображении циферблата, объяснил он.

Среди тревожных признаков Колесников также перечислил перепады настроения, нарушение ориентации на местности, проблемы с концепцией времени: к примеру, человек легко может заблудиться на знакомых улицах или забыть о запланированной важной встрече, впасть в депрессию.